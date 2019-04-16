對於蔡英文總統質疑賴清德誠信，美麗島董事長吳子嘉表示，賴清德本來就不需要誠信問題，挑戰大位是志向，「人往高處爬有甚麼不對？」劉寶傑也說，蘇貞昌跟神明發誓，蔡英文都叫他去選新北，蔡英文有這麼在乎誠信嗎？

民進黨總統初選競爭白熱化，總統蔡英文14日表示，賴清德希望得到支持，要先證明他是可以被支持與信賴，政治人物要領導國家與承擔責任，誠信是最基本的條件。

賴清德則呼籲初選是君子之爭，請停止網軍攻擊。蔡英文也回擊，「攻擊我的人遠多於批評他的人」，很多網友是支持者，絕對不是拿錢辦事的網軍，外界不必貼標籤。

對此，吳子嘉表示，當總統的人，要有高貴的品格，但今天看到一對怨偶吐口水，民進黨完了

整個垮了，被這兩個人玩垮了。吳子嘉預告，這種玩法，民進黨2020年成功機率是等比級速下滑，成功率非常非常低。

關鍵是誰？吳子嘉認為，首當其衝，蔡英文要負責。「妳質疑他誠信做甚麼？」賴清德本來就不需要誠信問題。挑戰大位是志向，「人往高處爬有甚麼不對？」還有封建思想！

劉寶傑質疑，蘇貞昌跟神明發誓，蔡英文都叫他去選新北，蔡英文有這麼在乎誠信嗎？

吳子嘉再《關鍵時刻》補充，選舉是選格局、眼界、膽識，為什麼韓國瑜被拱上來？就是格局、膽識，把希望的火種點燃。

吳子嘉強調，現在整個民進黨壞掉了，他悲觀判斷，民進黨政權要拱手交給他人！

(中時電子報)