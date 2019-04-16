由越南最大的產業集團FLC集團投資設立的越竹航空，今年1月16日於越南國內線正式首航，已規劃台灣、將以一百架全新客機打造五星精緻型航空公司，台灣是越竹航空首條國際航線，6月2日起，兩個月內將開四條台北與越南間航線，10月開台北-河內航線，明年初開河內-台北-洛杉磯航線，提供台北直飛洛杉磯服務。

FLC集團業務範圍包括房地產、建築、酒店和度假村管理、金融服務及礦業等。越竹航空預計在2022年擁有60架A320和A321NEO客機,以及40架B787-9夢幻客機，成為擁有百架飛機機隊的航空公司。長期願景是將越南與亞洲、歐洲及北美洲的主要市場銜接起來。未來期望打造成全球國際航線的五星級航空公司。

越竹航空的優勢機隊中，針對台灣市場採用全新空中巴士A321NEO客機，空中巴士A321NEO為A321系列中最新機型，為單走道窄體客機，是A320空中巴士系列中最大的飛機，利用最先進的發動機和技術，可不間斷飛行6,437公里，提供8席商務艙、188席經濟艙共196個座位，包括提供機上餐飲、托運行李等全服務客機。

另波音B787-9夢幻客機為波音公司最現代的雙走道寬體客機，機身採用複合材料，減輕重量提供更高的安全性與耐用性，並降低噪音、減少排放，是最環保的客機，最大飛行距離可達14,140公里，預計將從2019年8月起交付首架B787-9夢幻客機，未來規畫自越南，經由台北轉飛美國。

越竹航空台灣國際航線的航班計劃為6月2日首航台北直飛峴港，6月29日首航台北直飛下龍灣雲頓機場。7月陸續開航台北直飛富國島及直飛芽莊等航線。

雲頓機場為下龍灣所在越南廣寧省全新開幕之國際機場，從雲頓機場至下龍灣只需40分鐘車程，相較於原本從河內機場拉車至下龍灣需耗時3個小時，大大的縮短舟車勞頓之苦。廣寧省政府更提供多項如更便宜的機場稅，減免碼頭稅等優惠條件，以提升雲頓機場旅客利用。

目前越竹航空在台的合作代理商有：百威旅行社、誠旺旅行社、京城天下旅行社及慶澤旅行社合作，票價包含兩地機場稅、燃油稅、機上餐食、20公斤托運行李及7公斤手提行李。

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