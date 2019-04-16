公主遊輪派出超萌吉祥物 – 史丹利熊於基隆港盛大迎接「盛世公主號」。圖：業者提供

公主遊輪15日於基隆港盛大迎接去年掀起遊輪旅遊熱潮的「盛世公主號」，並宣佈2019年公主遊輪臺灣航季正式開始。台灣港務公司董事長吳宗榮指出，公主遊輪去年在台補給金額已達2千萬美元，約6億台幣，並開始聘僱台灣員工，另部分中南部旅客登輪前一天會入住基隆旅館，外溢的經濟效益日益彰顯。

公主遊輪在台設公司進入第六年，台灣已經成為該公司除北美、澳洲之外的第三大客源國。該公司針對2018年曾搭乘過盛世公主號賓客進行內部調查，發現滿意度不僅高達9成，更有9成7賓客還再搭乘盛世公主號。

公主遊輪國際市場部行銷總監萊恩‧巴頓（Ryan Barton）表示：「臺灣目前已是公主遊輪亞洲客源市場第一暨全球第三大客源市場，期待隨著2019年航季展開以及母港升級服務，我們將再造新一波遊輪風潮！」

公主遊輪臺灣行銷總監陳欣德也宣布：「公主遊輪除了在臺創下旅客最高滿意度外，2018年在地採購金額更高達2千萬美金！其中餐飲食材，包含臺灣蔬果及稻米佔約9百萬美金，預估在今年有機會超越2千萬美金。」

公主遊輪預計今年在台累積賓客人次即將突破第100萬，吳宗榮指出，去年公主遊輪首度佈局三船於基隆母港，其中盛世公主號去年在基隆港進出旅客人次高達20萬，今年基隆港郵輪母港航次可望成長14％，達到74萬人次。

因應盛世公主單趟高達三至四千名旅客進出服務需求，基隆港率先斥資超過5千萬元供移民署建置新一代自動通關系統，並持續升級其他軟、硬體服務，滿足更多旅客需求。

2019年公主遊輪將提供54載客出港航次、214天旅程，預估將突破15萬名賓客，包括盛世公主號（4-7月）以及太陽公主號（7-9月），並將臺灣母港服務規格再升級，包括：由米其林星廚陳辰朗（Richard Chen）升級改良的免費主餐廳中式佳餚；獨家『沖繩魂』體驗活動，在海上直接感受沖繩當地人文風情，除了欣賞傳統舞蹈、品嚐泡盛、沖繩雜炒與其他風情活動等；2019臺灣航季更推出『日韓雙國遊行程』，每月僅一班航次，帶領臺灣賓客一次暢玩日系九州（福岡、長崎、鹿兒島）與韓流城市（釜山、麗水、濟州島）。」

昨日起一個月期間，公主遊輪吉祥萌物 – 史丹利熊之6公尺大型氣球裝置物，也將首次亮相於基隆港務大樓頂樓，用最溫暖、可愛的笑容迎接從各地前往基隆港搭乘遊輪的賓客。

(工商 )