台北市中山區知名日本懷石料理答姓女老闆，15日下午在自家餐廳門口，遭不明男子噴辣椒水後強押上車，警方獲報後調閱監視畫面，迅速掌握涉案者身分，查出疑為答姓女董娘為了替前大慶證券董座莊隆慶協調跳票21億的債務糾紛，惹禍上身。今天凌晨，29歲徐姓男子帶女董娘至警局投案，向警方說明案情，警方將依妨害自由等罪嫌偵辦。

中山警分局昨下午2時許接獲報案，57歲日本料理餐廳答姓女董娘，在吉林路自家餐廳前，遭不明男子噴辣椒水後強押上車。警方立即調閱監視畫面掌握車號，並訪查得知應為債務糾紛所致，經聯繫車主到案，查出徐、陳姓男子等人涉嫌重大。

經警方聯繫勸說，今凌晨徐、陳帶著答姓婦人至中山分局投案，警方並帶答女至醫院驗傷。初步調查，答女與前大慶證券董座莊隆慶關係密切，疑似替莊協調高達21億元的跳票債務糾紛，擁有約4億債權的徐姓男子15日與其他4人，分乘2部自小客車，至餐廳門外堵人，強押答女上車「協商債務」。

大慶證券前董座莊隆慶去年爆發21億元跳票案，被控跳票脫產，莊也反控被塗改支票詐騙28億，相關案件由北檢調查中。

警方也查出，答姓女董娘有詐欺、妨害風化前科，多年前曾是女淫媒，被提報流氓。2005年她涉嫌長期以招收模特兒為由，誘騙俄羅斯女子來台，再扣護照軟禁，強逼這些「金絲貓」賣淫，因情節重大被提報流氓，目前投資日本料理店、服飾店。

由於答女與莊慶隆關係密切，疑似替他協調跳票債務，才惹禍上身，全案由警方漏夜偵辦。

(中時 )