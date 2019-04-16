法國巴黎著名景點、聖母院大教堂於台灣時間今(16)日凌晨發生大火，火勢迅速蔓延，濃煙密布，熊熊烈焰從教堂兩座鐘樓間不斷竄出，教堂的尖塔和屋頂已經坍塌，目前沒有人員傷亡通報，大火仍未獲得控制，起火原因疑似與教堂修復工程有關。

This is the moment the spire atop the iconic Notre Dame cathedral collapsed amid a devastating fire.



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這起火警發生在當地時間周一傍晚七點(台灣時間凌晨一點左右)，聖母院發言人表示，大火在教徒們正在準備慶祝復活節時發生。警方在社交媒體上呼籲，請居民避開該地區並為救援車輛讓路，發現起火後已緊急疏散院內所有人。巴黎市消防部門表示，救火行動正在進行中。

法國總統馬克宏推文，聖母院失火牽動了「全國的情感」；德國外交部說，這把大火「觸動了我們的心弦」；德國總理梅克爾表示，聖母院是「歐洲文化的象徵」。美國總統川普稱，聖母院大火「太可怕」，他建議動用直升機灌救。

目前仍不清楚起火原因，不過官員表示火災有可能與正在進行的教堂修復工程有關。

聖母院興建年代可追溯至12世紀，是法國作家雨果（Victor Hugo）經典小說 「鐘樓怪人」（The Hunchback of Notre－Dame）的情節場景。這是法國遊客最多的地標，每年有數百萬人造訪。根據維基百科，巴黎聖母院（法語：Notre-Dame de Paris），正式名稱為巴黎聖母主教座堂（Cathédrale Notre-Dame de Paris），是位於法國巴黎西堤島的天主教教堂，也是天主教巴黎總教區的主教座堂，約建造於1163年到1250年間。其建築屬於哥德式建築，是法蘭西島地區的哥德式教堂群裡，非常具有關鍵代表意義的一座。聖母院是巴黎最有代表性的歷史古蹟、觀光名勝與宗教場所，每年吸引上千萬觀光客前往。

(中時電子報)