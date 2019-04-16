奧克蘭女市長薛麗比與葉匡時等人在她的辦公室內接受訪問，她告訴在場媒體，這裡平時很少人能夠進去，展現她對高雄的重視。（林宏聰攝）

奧克蘭女市長薛麗比介紹辦公室牆上1張舊時中國城舞獅照片，葉匡時看得相當專注。（林宏聰攝）

隨行的高市議員黃紹庭也是NBA球迷，當場向奧克蘭女市長薛麗比提出要求，也體驗戴上金州勇士隊3枚冠軍戒的感覺。（林宏聰攝）

高雄市長韓國瑜此行拜訪美國，也傳出要與奧克蘭商討締結姊妹市相關事宜，美西時間15日上午他在史丹佛大學座談、演講，由副市長葉匡時代表前往奧克蘭市政府，與女市長薛麗比（Libby Schaaf）會面，由於奧克蘭並無「姊妹市」名稱，雙方確定朝締結「友誼城市」方向努力，未來拓展經貿、觀光合作，並開設直航班機，最快今年7月薛麗比將造訪高雄，與韓國瑜簽署相關意向書。

在當地僑領蔡少農牽線下，高雄與奧克蘭有了進一步交流機會，葉匡時15日上午代表韓國瑜拜訪奧克蘭市政府，薛麗比率市政顧問陳錫彭等人熱情接待，致贈奧克蘭藝術家手工製作的花瓶、當地釀造的葡萄酒，且由於NBA金州勇士隊主場就在奧克蘭，薛麗比當場拿起辦公桌上的3枚冠軍戒指，讓葉匡時戴上拍照，作為最有紀念意義的禮物。

薛麗比說，上周有次她搭地鐵時，就有市民問她，是否知道高雄市長韓國瑜要來奧克蘭，可見韓國瑜在當地華人社區多有魅力；這次雖然和韓國瑜市長沒碰面，但她感同身受、深刻了解當市長都是非常忙錄的，相信隨著兩市增進互動，很快地和韓市長就會有機會見面。

葉匡時表示，高雄和奧克蘭都有空港、海港，城市治理經驗值得互相分享，且高雄積極發展AIoT、雲端大數據等新經濟，希望引進奧克蘭高科技產業的資源及人才，他當面代表韓市長邀請薛麗比今年7月造訪高雄，並邀約參加明年11月在高雄舉辦的第4屆港灣城市論壇。

葉匡時指出，另一項雙方可立刻進行的工作，就是開設直航班機，這部分牽涉到機場環境及航空公司之間的聯盟關係，市府會進一步來協助克服。

陳錫彭說，締結友誼城市有一定程序要進行，雙方已確立合作意願，馬上會開始互換正式信函，最快在薛麗比市長7月造訪高雄時即可簽MOU，再擇期正式締結為友誼城市。

(中時 )