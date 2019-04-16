高雄市長韓國瑜美西時間15日上午在史丹佛大學與學生座談，下午將發表演講，講題「我的高雄之路：重塑台灣政黨政治和重視公僕在現代民主中的角色」，據本報掌握的部分講稿內容，他分析台灣過去20年來發展停滯，是因政府並非人民公僕，而是政黨的奴才，只為派系利益、政治酬庸服務，他更以「韓式語言」重寫民主定義：「不要問國家能為你做什麼，要問你為這國家把票投給了誰」。

韓國瑜受史丹佛大學學者、美國前駐阿富汗大使艾江山邀請，當地時間15日下午在校園內進行公開演講，但必須事前報名參加，約100人出席，韓國瑜從去年選舉談起，強調他是政黨鬥爭的受害者，才憤而決定站出來。

他提到，台灣是亞洲第一個民主國家，但民主並沒為人民帶來進步與滿足感，整體發展20年來都在原地踏步，可以說台灣政府不是人民的公僕，而是政黨的奴才，2300萬人民都是黨派政治分化下的受害者。如今台灣人均GDP已完全跟不上新加坡，「這種病入膏肓的政治惡鬥、嚴重分化的失能政府，毫不誇張地說，造成台灣每人每年少賺100萬新台幣」。

但他強調，這並不是說民主不適合台灣，而是台灣的民主還處於萌芽階段時，舊城為極端意識形態的禁臠，統一或獨立、是中國人或不是中國人，加上對權力、金錢的慾望，許多政客競選期間宣稱他們是人民公僕，但一旦當選，就只為個人、政黨利益服務，他們是黨僕而非公僕。

韓國瑜在演講稿中指出，去年選舉是一場民主的示範，且目前為止，他認為他的市府團隊表現可圈可點，但仍有許多雜音擾亂，例如去大陸賣農產品，竟被說成是背叛台灣的親共行為，「我完全不懂，做生意又怎麼了？不是賣東西嗎？怎麼變成賣國呢？」他痛批，這些都是政黨奴才欺騙人民的說法，以詆毀手段拖整個城市沉淪。

他改寫甘迺迪名言「不要問你的國家能為你做什麼，要問你能為你的國家做什麼」，認為真正的民主真諦應該是「不要問國家能為你做什麼，要問為了這個國家，你把票投給了誰？」

韓強調，只有當人民的票都投給廉潔而非腐敗、和諧而非對抗、開放而非封閉、真理而非謊言、國家福祉而非意識形態，我們才能期待擁有一個更具競爭力和建設性的社會。

他相信，人民公僕時代已經到來，台灣政治正在重塑，希望有朝一日能夠擺脫黨僕政治的桎梏，在這條「高雄之路」上，政黨奴僕們放下私利與政治操弄，而人民公僕則讓我們國家巨大的潛力得以發揮。

(中時 )