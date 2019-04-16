看李佳芬為找外套生氣 韓冰：媽媽太關心市長（影/中天新聞CH52）

這回韓國瑜出訪美國，太太李佳芬又再度當起貼身行動秘書。先前，當韓國瑜與幕僚等團隊踏入哈佛校園的前一刻，發生小插曲。當一行人下車時，李佳芬突然找不到韓國瑜的大衣外套，因為實在是忍不住擔心而開始焦躁，恨不得立刻找出外套。對此，韓冰曝光來龍去脈，就是因為「媽媽非常在意爸爸」。

韓冰接受中天新聞訪問，她說看到新聞畫面，自己也很傻眼，「所以我就趕快傳了『...』（表示傻眼無言的意思）訊息給媽媽」。不過，韓冰也替媽媽說話，「她就是非常在意與關心市長、也擔心他著涼。所以，媽媽只要一遇到這種事情，她就會比較焦躁」。

韓冰說，李佳芬回了她一個很不好意思的貼圖，但她也羞澀回說，看到媽媽真性情「我覺得蠻可愛的」。

網友聽了韓冰這番話，紛紛表示「她擔心晚上市長著涼」、「那種細緻的照顧，就像我媽對我爸一樣」、「就是因為愛呀~」、「韓總的健康當然是佳芬姊的第一優先！」、「這是夫妻之間的真情！別不好意思！」、「韓市長忙到體力透支，更要注意保暖，否則後面行程如何支撐？所以丟大衣非小事，佳芬姊當然緊張！」、「哈哈...這個禿頭小男孩皮要繃緊點囉！但有夫人在我們可以放心」、「韓市長現在最重要是把身體顧好，有太多事等著做呢！」

(中時電子報)