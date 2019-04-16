杜克大學錫安威廉森(Zion Williamson)宣布投入今年NBA選秀，若無意外他肯定是新科狀元。選秀預定為6月20日，不過重頭戲是在5月14日的抽籤，哪一隊抽到了籤王，將影響未來數年的勢力版圖。

前提是錫安威廉森真的有大家相信的那麼棒，他大學生涯場均22.6分、8.9籃板、68%投籃命中率。1998年「糖果人」歐洛伍坎迪(Michael Olowokandi)一向被拿來做為大學菁英成為水貨狀元的經典案例，糖果人當年大學數據和體能皆與鄧肯(Tim Duncan)差不多。

然而錫安威廉森被視為詹皇接班人也是有理由的，著名的「K教練」對他讚不絕口，「這孩子是獨一無二的籃球選手。他有非常成熟的心智，我幾乎沒看過這樣的年輕人，我很榮幸陪他走過這段旅程。」既然在K教練手中認證過，錫安威廉森的本領應無問題。

尼克、太陽、騎士擁有最高的機率抽到狀元籤，其次是公牛與老鷹。

(中時電子報)