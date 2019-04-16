三大報頭版要聞

◎中國時報

訪美亦在僑界掀起「選總統」風潮的高雄市長韓國瑜，預定周四（18日）自美返台，已有國民黨中常委準備下周三（24日）提案解套。國民黨中常委劉大貝昨斬釘截鐵地表示，常委間都有共識，一定徵召韓國瑜！據悉，改採「民調式徵召」，誰的民調最高，黨就徵召誰。如此，韓國瑜有望出線。

王者歸來！43歲的前高球球王老虎伍茲(Tiger Woods)，昨天在美國高球名人賽最後一回合，以1桿差距擊敗對手，不但生涯第5度在喬治亞州奧古斯塔球場穿上綠夾克，終結長達11年的大賽冠軍荒，更完成高球史上最偉大的回歸。他摘冠後振臂高呼激動不已，觀眾瘋狂大喊「老虎！老虎！」今年曾和老虎揮桿的美國總統川普也獻上祝福。

民進黨總統初選引發蔡、賴支持者互相攻訐，網軍之戰讓不少基層焦慮，認為恐影響團結。曾表態挺賴的綠委郭國文昨指出，「作為黨一份子，大家都不要入戲太深」，真正對手在黨外。郭呼籲黨中央，及早底定民調遊戲規則，才能消弭猜疑，否則過多衝突會讓民進黨離勝選越來越遠。

民進黨中執會上周決定延長總統黨內初選時程，儘管祕書長羅文嘉認為應會在5月底作民調，不過從黨中央昨天說法，一切還待下次中執會才能做決定。顯示民調究竟會拖到何時還有變數，也難怪綠營支持者會陷入焦慮。

◎旺報

在「習五條」發布後，蔡英文總統首次強調不接受九二共識，並升高兩岸對抗，把一切責任推給大陸。但根據民進黨政府透過大陸社會學家李毅教授兩年前幫綠營傳話的內容，充滿矛盾與唬弄。早在兩年前，民進黨就強調不可能接受九二共識，並認知到如蔡連任仍不承認九二共識，大陸將有大動作。

時任民進黨中國事務部副主任的林琮盛，在2017年5月與大陸旅美學者李毅商談兩岸關係時提到，民進黨會扛起「中華民國」的國號，積極維持現狀。李毅15日就此受訪表示，該訪談紀要的問題確實是他問的，至於答案就是該民進黨中央人士把口語化的訪談內容花了一天時間書面化並對外發布；這個書面回答非常「聰明」，蔡英文當局直至目前仍然按照該訪談紀要所寫地這麼做，這樣就算不承認「九二共識」，只要不實質承認「台獨」，在法理性上也將讓大陸難有武統的藉口。

行政院長蘇貞昌指大陸武統學者李毅是「恐怖分子」將其驅逐出境。事後卻爆出李毅2017曾會見民進黨幹部，還代為傳話。陸委會副主委邱垂正昨日指出，應該由民進黨說明。但國民黨立委批評，縣市長到大陸賣水果都要交代清楚，作為執政黨，與武統學者會面，政府豈可一問三不知，何況當時民進黨主席是蔡英文，綠營的切割手法是在繼續欺騙人民。

大陸旅美學者李毅2017年5月與民進黨中央人士的訪談，於近日確認該人士為民進黨中國事務部副主任林琮盛後，也證實了綠營自2016年執政以來，欲借殼「中華民國」，卻不斷切割「中華民國」兩岸同屬一中的核心思想、以行台獨之實的真實目的。但這種將中華民國「一魚多吃」、奉為「漸進台獨」神主牌的作法，近來已經逐漸超過大陸所能忍耐的底線，引起台海局勢動盪。

◎工商時報

證交所15日公布上市公司107年合併報表董事及監察人酬金支領情形，被動元件雙雄董事酬金飆增逾四倍，與獲利同譜新高，國巨以每股稅後盈餘（EPS）80.3元寫歷史新高，每位董事平均酬金也一舉衝上1.14億元摘冠；華新科也以2,492.9萬元由前一年的98名晉升至第七高。

金管會6月或7月左右將宣布核准國內首批純網路銀行執照，究竟是三搶二還是家家有獎？金管會主委顧立雄15日說法似有鬆動。但他僅指「過去」宣布是二張，又透露香港今年剛核發純網銀執照，「也是三家」，但被追問台灣是否不排除也發出三張純網銀執照，顧立雄就不再回答。

全球爭奪5G話語權，關鍵通訊設備大廠成為政治角力中的棋子。繼美國與華為、中興之間的紛爭，大陸近日突襲瑞典大廠愛立信在北京的辦公室，進行現場取證，發起反壟斷調查。這是中國大陸在高通反壟斷案後，在智財權領域第2度亮劍。

台電台中火力發電廠（簡稱中火）放流水，經台中市政府環保局一年內三次採樣檢測都不合格，因屬於違規情節重大，該局15日祭出重罰台電2,000萬元，創下國營事業水污染開罰史上最高紀錄。

(中時電子報)