美國國防安全合作局（Defense Security Cooperation Agency）今發布新聞稿表示，美國國務院批准一項5億美元對台軍售案，以延繼為目前在路克空軍基地的F-16戰機提供飛行員訓練計畫與維護及後勤支援，行政部門已通知國會。

據《中央社》報導，DSCA發出新聞稿指出，這項5億美元對台軍售，主要提供目前在路克空軍基地（Luke Air Force Base）進行的F-16戰機飛行員培訓計畫與後勤維護支援，包括飛行訓練、備件與維修零件、燃料與加油服務等相關計畫與後勤支援系統。

新聞稿指出，這項軍售符合美國法律與政策，也將有助於提高台灣安全與防禦能力，但不會改變區域的基本軍事平衡。

至於國防部於2月底向美方提出的F-16V戰機採購案，國防部長嚴德發日前曾表示，已向美方提發價書需求信函，依程序推定，美方7月將回覆是否同意。

(中時電子報)