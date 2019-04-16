小自客車尾被撞爛，駕駛命大僅受輕傷。(圖/瑞芳分局提供)

台鐵開往花蓮方向的普悠瑪號228次列車，昨晚10點多在瑞芳的內瑞芳平交道撞上一輛自小客車，所幸家住瑞芳的30歲柯姓男駕駛僅受輕傷無大礙。

據處理這起事故的瑞芳分局員警表示，柯姓駕駛自稱車子故障，卡在平交道上無法動彈，才會被普悠瑪撞上。但是故障，還是闖平安道？警方將調閱監視器畫面釐清相關肇責。

柯男駕駛的小自客車幾乎被撞爛，所幸當時在車內的他，僅頸部挫傷，無大礙。這場意外也影響台鐵昨晚部份車次。

(中時電子報)