命大！普悠瑪撞小自客 駕駛逃一死 07:442019/04/16 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 小自客故障在平安道，遭普悠瑪迎面撞上。(圖/瑞芳分局提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 小自客車尾被撞爛，駕駛命大僅受輕傷。(圖/瑞芳分局提供) 台鐵開往花蓮方向的普悠瑪號228次列車，昨晚10點多在瑞芳的內瑞芳平交道撞上一輛自小客車，所幸家住瑞芳的30歲柯姓男駕駛僅受輕傷無大礙。 據處理這起事故的瑞芳分局員警表示，柯姓駕駛自稱車子故障，卡在平交道上無法動彈，才會被普悠瑪撞上。但是故障，還是闖平安道？警方將調閱監視器畫面釐清相關肇責。 柯男駕駛的小自客車幾乎被撞爛，所幸當時在車內的他，僅頸部挫傷，無大礙。這場意外也影響台鐵昨晚部份車次。 (中時電子報) #駕駛 也許您會感興趣 推薦閱讀 批惡法斷生路 代僱駕駛21日上凱道 04:102019/04/12 坐副駕考駕照？網笑翻 結局神反轉 14:102019/04/12 汽車油箱為何左右之分 原因告訴你 12:302019/04/13 普悠瑪受害家屬淚求檢座 劉承武：不要放棄追真相 18:492019/04/13 普悠瑪毀家族 董小羚淚控真相不明 04:102019/04/14 空軍主力戰機故障率升高 得花數十億買零件 14:512019/04/14 我主力戰機故障率高 光換零件1年68億 01:332019/04/15 北市建國南路車禍 1駕駛無呼吸心跳 09:382019/04/15 普悠瑪又出事！轎車遭撞車屁股被削掉 鐵路雙向封閉 23:092019/04/15 專家傳真－自駕車實驗肇事 誰該負責？ 04:102019/04/16 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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