又有餐飲名店自台北東區「出走」，由於人潮不再、人氣已散，繼「糖朝」之後，曾被CNN美國有線電視新聞網列入「全球十大甜點」的〈ICE MONSTER〉決定重返發跡地台北永康商圈，開在台北市信義路二段新豪宅「璞園信義」的新門市將於17日正式開幕，新店並以「ICE MONSTER永康創始店」為名，為凸顯「正宗」與「台灣芒果冰元祖」地位。
為再造話題並提供消費者全新體驗，重返永康商圈的〈ICE MONSTER〉並在新店推出獨賣商品〈獨角獸綿花田〉，以及秋冬主打的〈金礦可頌冰〉和〈煤礦可頌冰〉，另為慶競新店開幕，4月17日當天，凡至〈ICE MONSTER．永康創始店〉的前100名消費者，不限消費金額，都可免費獲贈「冰塊老闆造型冰棒」乙支。
「ICE MONSTER」首家門市創立於1997年永康商圈，創辦人羅駿樺以台灣在地產的新鮮芒果作成芒果剉冰、芒果冰淇淋、芒果雪酪與芒果果醬和綿綿冰，再組合於一起研發創作出全球第一碗芒果冰。其後不僅引發市場大量模仿、跟進，芒果冰更與牛肉麵、滷肉飯、擔仔麵一樣，成為「台灣觀光美食」。獨具慧眼的CNN美國有線電視新聞網更將〈ICE MONSTER〉獨創的台灣芒果冰評為「全球十大甜點」，讓世界都看到台灣。
〈ICE MONSTER〉2012年轉戰台北東區在忠孝東路四段開旗艦店，其後2015年再在微風松高開新店正式進軍信義區。此外，透過直營、授權加盟與合資等不同模式，目前除台北外，日本、中國大陸與夏威夷亦都有〈ICE MONSTE〉的連鎖冰品店，全球每年賣出的芒果冰超過百萬份，堪稱「冰品界台灣之光」。
開在台北東區的〈ICE MONSTER〉忠孝旗艦店，在台灣在地客人與觀光客捧場支持下，頭兩年生意爆好，單店月營收最高曾逼近千萬元，惟自2016年起景氣下滑、東區人氣散去，閉店潮更從大馬路邊往巷弄內漫延，「結市」效應更差，羅駿樺透露，2017、2018年〈ICE MONSTER〉單月營收較2012與2013年時「對半砍」，不僅沒錢賺，淡季小月更賠錢。所以，〈ICE MONSTE〉決定重返發跡地冰康商圈。
羅駿樺心心念念的要讓〈ICE MONSTER〉重返永康商圈，原因不只是這裡是他的發跡地、「台灣芒果冰創始原點」，更因為永康街名店林立，且包括〈鼎泰豐〉、〈高記〉、〈永康牛肉麵〉、〈東門餃子館〉、〈秀蘭小館〉、〈正記南京板鴨〉、〈巧味台菜海鮮〉、〈誠記越南麵食〉等，都是名店與老店，羅駿樺認為，食饕吃貨到冰康街不只是為嘗鮮解饞，更多人是為「找尋回憶與感動的味道」。
開在豪宅1、2樓的〈ICE MONSTER〉永康創始店兩個樓面共有64個客席座位，店裝簡潔中帶著工業風時尚元素，藍與黃主色調呼應〈ICE MONSTER〉企業商標CIS主要視覺系統，店內並有用字母舖陳牆面，客人可以IG打卡，更可以玩「字母連連看」遊戲，尋找店名或是羅駿樺的英文名。
闊別許久，〈ICE MONSTER〉重返永康商圈擺出「有備而來」的態勢，菜單上除羅列所有經典招牌商品，更有獨家限定創意之作，其中以台南紅肉火龍果和屏東檸檬自然果汁作出雙色效果的〈獨角獸綿花甜〉，創作靈感來自羅駿樺女兒喜歡的會魔法的獨角獸。
而以冰淇淋、雪酪、植物性鮮奶油，以及台灣土鳳梨醬作餡，並用現烤超大可頌麵包夾食的〈金礦可頌冰〉與〈煤礦可頌冰〉，冰品與烘焙結合、冷與熱交融，創造前所未見的新奇味覺和口感體驗，不僅值得吃真貨一試，預料未來可望成為〈ICE MONSTER〉的另一人氣招牌商品。
(工商 )
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