網友臉書留言。(圖/翻攝自網路)

高雄市長韓國瑜訪美轟過去3任台大法律系總統，把台灣的經濟搞成殘廢。高雄市議員陳致中為父前總統陳水扁出氣，隔海嗆韓，韓再嗆扁家；陳不甘示弱再批韓：「為什麼要用高雄納稅人的錢行總統造勢之旅？」網友卻神回：「為什麼要用納稅人的錢養嫖妓議員？」

陳致中力挺父陳水扁總統任內經濟成績，與韓國瑜隔海開戰！韓回擊陳：「到底是台灣人民有錢？還是扁家有錢？大家心裡都看得很清楚，不要再去唬弄、欺騙！」陳回嗆韓不顧高雄市政、只想選總統，並要求韓說明高雄何時發大財。

不僅如此，陳致中還與民進黨高雄市議會黨團召開記者會砲轟：「韓國瑜市長之所批評之前的經濟表現，是為凸顯他可以建設台灣，這就是選總統的政治語言。呼籲韓市長，難道不欺騙，就不會選舉嗎？高雄人有欠你嗎？為什麼要用高雄納稅人的錢行總統造勢之旅？你要選總統，如司馬昭之心，路人皆知，你就大大方方的宣布吧！」

網友見陳致中義正詞嚴，回應：「為什麼要用納稅人的錢養嫖妓議員？」此留言更獲近6000筆正面迴響。

其他網友也紛紛表示：「為什麼你老爸要用台灣納稅人的錢行總統貪污之實？」「為什麼你媽每次要出庭就病危？」「叫你老爸把台灣人民的辛苦賺的錢吐出來還給台灣人民」、「你老爸無心領導台灣，只想賺錢，就跟你無心工作，只想找妮可」、「你幫你爸叫屈，你自己又去叫雞……」

(中時電子報)