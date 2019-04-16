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高雄市長韓國瑜將在美西時間15日下午發表英文演講，主題是「我的高雄之路：重塑台灣政黨政治和重視公僕在現代民主中的角色」。除暢談翻轉高雄經驗外，韓更改寫美國前總統甘迺迪名言，表示民主真諦是「不要問國家能為你做什麼，要問為了這個國家，你把票投給了誰？」網友大讚一針見血！

韓國瑜美西時間15日上午在史丹佛大學與學生座談，下午將發表演講，講題「我的高雄之路：重塑台灣政黨政治和重視公僕在現代民主中的角色」，據本報掌握的部分講稿內容，他分析台灣過去20年來發展停滯，是因政府並非人民公僕，而是政黨的奴才，只為派系利益、政治酬庸服務所致。

韓國瑜更改寫甘迺迪名言「不要問你的國家能為你做什麼，要問你能為你的國家做什麼」，認為真正的民主真諦應該是「不要問國家能為你做什麼，要問為了這個國家，你把票投給了誰？」

對於韓國瑜演講稿部分內容出爐，網友表示，「給韓國瑜鼓掌！說的棒透了」、「一語中的」、「韓是一位有智慧的政治家與領袖」、「韓總不但一針見血，且針針見血！領袖格局與氣度，在這一趟高雄之路上，自然成就！了不起，令人敬佩」！

(中時電子報)