夫妻共同度過危急時刻，更能體會真情的可貴。一名女網友表示父母從年輕吵到老，近日父親重病住院開刀，醒來看到妻子在白板寫下「我愛你」，頓時眼眶泛紅，故事也感動無數網友。

一名女網友在臉書社團《戀愛公社》發文，表示爸爸最近身體不舒服住院，醫生對她說父親年紀大、腸子壞死，不開刀一定會離開，且開了刀也只有10-20%機率，讓原PO內心掙扎，不知道該如何向父母開口，不過急診室的父親聽到原PO提到媽媽說「我都會等你，你一定要撐下去」，原PO父親眼神堅定進開刀房動5個小時的手術。

而手術開完2天後，原PO父親一直處在昏睡狀況，唯有母親在他耳邊講話才有些許反應，到第5天時原PO父親總算稍微有意識，原PO擔心爸爸聽不清楚她們的話特地買了白板，此時母親在白板寫下「我愛你，等你回來，老公。」，讓父親看了許久後，眼眶紅了。

「他們不是一直如此恩愛！」，原PO說，在父親生病前，幾乎和母親天天吵架，可說是從年輕吵到老，現在父親重病，徒留母親一個人在家以淚洗面，讓原PO感嘆說，「嘴巴說著雖然說很討厭我爸，但是心中還是萬般的捨不得…」、「我不知道這算不算最美的愛情，但這是我看到的愛情」

網友見動容愛情故事，紛紛鼻酸，貼文一天吸引1.6萬網友按讚，相繼留言祝福「加油祝早日康復」、「洋蔥裝滿了」、「老伴，老是愛拌嘴咩加油，會好的，辛苦照顧了」、「希望爸爸能康復，一定會很更珍惜老婆！」、「老伴老伴老來伴，老來拌嘴越拌感情越好，願拔拔能早日康復」。

(中時電子報)