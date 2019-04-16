Great morning at Trump National Golf Club in Jupiter, Florida with @JackNicklaus and @TigerWoods! pic.twitter.com/mdPN4yvS8e — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2019

老虎伍茲(Tiger Woods)在美國名人賽重振聲威，總統川普(Donald Trump)決定頒給他總統自由勳章。川普推文說：「我跟伍茲通過話了，恭喜他昨天的重要一勝。除了是高球運動史的偉大回歸，更是他人生的大復活。」

知名籃球選手喬丹與賈霸也得過自由勳章，高球選手之前有帕姆(Arnold Palmer)、尼克勞斯(Jack Nicklaus)得獎(由總統小布希頒發)，歐巴馬幾年前也頒給一個老黑人高球員史迪佛(Charlie Sifford)，因為史迪佛是黑人在高球界的先驅者。

伍茲也有黑人血統，而且他的成就直追尼克勞斯。這是美國總統授予平民的最高榮譽，川普去年頒給棒球傳奇貝比魯斯。川普向來酷愛小白球，這次的名人賽他一邊打球一邊看轉播。川普本人也遭遇過破產，他對伍茲的東山再起特別有感覺。

去年川普被黑人、非法移民問題搞得焦頭爛額，伍茲面對媒體表示：「今天無論是誰坐在(白宮)都一樣，我們可以厭惡某個人或黨派，但我們得拿出起碼的尊重。我(對黑人陳抗)沒意見，但我剛打完球了肚子很餓。」然後伍茲就坐上車離開了，不留任何話柄。

川普是個不受運動員歡迎的總統，職業冠軍隊很多都拒絕去白宮，伍茲照樣敢陪川普打球。他處處給川普保留顏面，還有對付記者的高超本領，現在川普當然很樂意頒這個勳章給他。

(中時電子報)