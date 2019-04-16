NHK電視台16日在晨間新聞中大大報導台灣詐騙集團利用日本空屋作案的情形。日前日警逮捕到台灣10名男女，他們涉嫌利用在山梨、千葉的兩處民宅向大陸打詐騙電話。報導指出，這兩處民宅原本都是閒置的空屋，詐騙集團買下、租來當成作案的據點。

這10名男女因入境時謊報入境目的及住處而被日本警方逮捕。警視廳查出，他們入境日本後，先後在山梨縣甲府市及千葉縣東金市的住宅向大陸打詐騙電話，警方在兩處的屋內收押了許多手機、名單及詐騙教學指引等。

日警調查指出，千葉縣東金市的民宅的46歲男性前屋主因為要搬家，從前年秋天就開始出售房屋，但一直賣不出去，空屋閒置了10個月左右，去年8月出現自稱是在台灣經營中古車買賣生意的40多歲男子透過東京的仲介公司找上門來。

屋主表示，對方打扮得很輕鬆、背個揹包，看起來不像壞人，他說因為工作關係偶而會來日本，買房子是為了方便台灣朋友到日本時住的。屋主不疑有他，便以700萬日圓的價格賣給他了，他在買賣契約上填的地址是台灣台中市。

那棟空屋位於千葉東金市不起眼的地段，周邊都是樹林和農田，窗戶則貼得很嚴密，讓人看不到屋內的情形。附近居民表示，去年11月左右起就看到2、30多歲男子開著山梨縣車牌的車子搬過來。

這名男子和鄰居沒有往來，搬過來1個月後因為下水道漏水的問題，附近居民曾去找新屋主，他不會講日語，而是用手機翻譯軟體說明自己是「來自中國」，幾天後還拿了點心去向鄰居道歉。

附近的67歲女性問他，「你為何來日本？他回答『來唸書』。1個人來學料理，現在在上料理學校」，因附近確實有所接受中國留學生的大學，所以居民們也不覺得奇怪。

至於山梨縣甲府市的民宅是約50年前蓋的，屋主是住在附近的61歲女性，現在作為出租用，但上一個房客搬走後就一直空著。4年前有個甲洲市的中古車買賣公司說，想租來當作公司用。

當時是由台灣出身的50多歲社長出面簽了租賃合約，女屋主因為看有連帶保證人，便以每個月8萬5千日圓的房屋租給了他。從2年前左右起，每幾周就有不同的許多外國人進進出出。

女屋主說，「大概每次都有個5、6人吧，通常住3周左右，有時3個月都沒人，後來又有人來住個3周左右。最後警察來搜索時聽說有20人左右從早到晚打詐騙電話，真是作夢也沒想到。」

由於受害者在大陸，日本警察若直接調查會有搜查權的問題，所以警視廳已將查收到的詐騙用名單提供給大陸的搜查當局。警視廳的相關搜查幹部指出，沒聽過外國詐騙集團利用日本當犯罪據點而被查獲的案子，也還沒有確立搜查的方法，現在還在摸索中。

(中時 )