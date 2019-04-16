2020民進黨內「英德之爭」難分難捨，更傳出總統蔡英文若無法順利出征，屆時可能退黨參選。對此，有綠營人士說蔡賴之爭就是意志力及消耗戰，最後恐進毀滅戰，而觀察現在發展趨勢，這是很可能發生的狀況。

民進黨內總統初選陷僵局，蔡英文、賴清德皆堅持選到底，部分綠營內部人士不滿初選時程延後，更有人因此憤而退黨。對此，賴清德日前呼籲，請蔡英文要求網軍停止對他的攻擊。蔡英文則反擊，「攻擊我的遠多過於批評他的」，蔡更諷刺表示，賴院長應該對他們有一定程度熟悉度。

據中評社報導，該綠營人士說，英派在中執會發動初選延後，就是要消耗時間作為消耗戰，消耗賴清德的戰力，此外，還要塑造輿論以及利用網軍逼退賴，希望不戰而勝。他說賴要跟這兩個不利條件對抗，賴應該會堅持下去，最後就是火車對撞，「賴沒退，蔡很難看」，最後甚至恐有一個狀況就是，蔡英文堅持不初選，那就會退黨，「蔡有她的堅持與情緒」。

這名綠營人士也認為賴清德不能過度防衛，小英有國家資源，賴過度防衛，蔡若想不開就會打「毀滅戰」，賴要非常小心。他提及2008年初選蘇謝之爭，就曾引爆疑似貪污案公文外洩事件，蘇謝因初選撕破臉，果真發展成毀滅戰，民進黨就徹底完了，連立委選舉也完了，現在看來恐走到這步。

(中時電子報)