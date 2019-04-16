一般多認為家中最多細菌的地方是廁所馬桶。有國外研究指出，廚房用來清洗碗盤的海綿才是大多數細菌潛伏的所在，並可能透過清潔動作將細菌傳播出去，雖然用高溫處理可有效殺菌，但長期下來效果不大，建議還是定期更換。

據網站《indy100》報導，一項刊登在Scientific Reports期刊的研究顯示，清潔海綿飽含水份以及經常接觸食物殘渣的關係，因此特別容易滋生細菌，另外，當海綿用來清潔其他物品時，也會把細菌傳播出去。

研究顯示，海綿上每立方厘米的細菌密度高達540億，相當人類糞便的細菌數量，研究還發現，海綿上36%的細菌來自一種典型人體皮膚細菌的莫拉氏菌科，所幸大多數所含細菌並不危險。

研究指出，「通過煮沸或微波進行清潔處理，已證明可顯著降低廚房海綿的細菌量」，不過研究也發現，有定期清潔的海綿與沒有定期清潔的海綿相比，兩者含有的細菌量差別不大，因不耐高溫的細菌減少，但耐高溫的細菌卻增加，因此建議，定期更換海綿才是遠離細菌最好的方式。

(中時電子報)