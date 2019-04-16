進站太靠內側！大貨車撞翻加油站 09:032019/04/16 中時 巫靜婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 事故現場。（巫靜婷翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗1間加油站外側加油島遭準備加油的大貨車衝撞，造成1名加油員受傷送醫，57歲陳姓大貨車司機表示，自己是為了閃右邊的車，進站時太靠近加油島才會撞到，詳細肇事原因有待警方進一步調查。 加油島上設備遭到大貨車衝撞，碎片掉落地面相當凌亂，一箱箱的瓶裝水也傾倒堆置車道，加油島上的小型辦公室門架外斜扭曲，所幸一旁超級柴油加油機未遭撞倒，油類未滲出。 (中時 ) #加油 #大貨車 #司機 #加油站 #車道 也許您會感興趣 推薦閱讀 天降1.7萬人幣 南昌司機拾金不昧 04:092019/04/12 三上悠亞自曝不愛老司機 啪啪啪喜歡主動帶領 10:582019/04/12 汽車油箱為何左右之分 原因告訴你 12:302019/04/13 女客扭腰嬌喊不要 老司機有備無患 00:122019/04/13 影》外界關心健康 韓國瑜自比小李飛刀李尋歡 03:012019/04/13 影》4公里司機迷路1.5小時 韓國瑜回應陰謀論 11:502019/04/13 視障男困車陣驚惶失措 暖警即刻攙扶救援 14:222019/04/13 夜歸女子遺落手機 警熱心協助迅速尋回 14:352019/04/13 減少死亡車禍 竹東公道路新增測速照相 15:302019/04/13 貨車撞電線桿阻交通 警攔車化解危機 10:372019/04/14 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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