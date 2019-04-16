苗栗1間加油站外側加油島遭準備加油的大貨車衝撞，造成1名加油員受傷送醫，57歲陳姓大貨車司機表示，自己是為了閃右邊的車，進站時太靠近加油島才會撞到，詳細肇事原因有待警方進一步調查。

加油島上設備遭到大貨車衝撞，碎片掉落地面相當凌亂，一箱箱的瓶裝水也傾倒堆置車道，加油島上的小型辦公室門架外斜扭曲，所幸一旁超級柴油加油機未遭撞倒，油類未滲出。

(中時 )