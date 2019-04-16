勇士在季後賽首戰雖然輕取了快艇，但當家球星杜蘭特卻在第四節因為與對手貝弗利發生口角而遭到驅逐出場，杜蘭特今天在受訪時表達了歉意，往後會控制好自己的情緒。

With this bucket, KD passes Dirk for 15th most career points in #NBAPlayoffs history!



(3,665 points and counting...) pic.twitter.com/Rq8x8UPHo5 — Golden State Warriors (@warriors) 2019年4月14日

此役貝弗利一直卯上杜蘭特，雙方在球場上多次發生肢體碰撞，而且在言語上也屢屢針鋒相對，甚至球評認為快艇貝弗利換來杜蘭特被趕出球場的作法是值得的，但為時已晚。

杜蘭特說，「我不喜歡在比賽結束後還要讓教練、隊友們因為我的事情而擔憂與失望，所以我要在此對他們說聲抱歉，接下來的比賽我會把嘴閉上，不會再發生這種情況。」

(中時電子報)