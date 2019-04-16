NBA》杜蘭特為首戰遭驅逐出場而道歉 09:012019/04/16 中時電子報 黃邱倫 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 杜蘭特在季後賽首戰與快艇貝弗利發生言語衝突導致被趕出球場，杜蘭特為此向教練、隊友和球迷道歉。(摘自Anthony Slater推特) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 勇士在季後賽首戰雖然輕取了快艇，但當家球星杜蘭特卻在第四節因為與對手貝弗利發生口角而遭到驅逐出場，杜蘭特今天在受訪時表達了歉意，往後會控制好自己的情緒。 NBA》日本混血前鋒八村壘決定參加選秀 With this bucket, KD passes Dirk for 15th most career points in #NBAPlayoffs history!(3,665 points and counting...) pic.twitter.com/Rq8x8UPHo5— Golden State Warriors (@warriors) 2019年4月14日 此役貝弗利一直卯上杜蘭特，雙方在球場上多次發生肢體碰撞，而且在言語上也屢屢針鋒相對，甚至球評認為快艇貝弗利換來杜蘭特被趕出球場的作法是值得的，但為時已晚。 杜蘭特說，「我不喜歡在比賽結束後還要讓教練、隊友們因為我的事情而擔憂與失望，所以我要在此對他們說聲抱歉，接下來的比賽我會把嘴閉上，不會再發生這種情況。」 (中時電子報) #勇士 #快艇 #杜蘭特 #貝弗利 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》還能這樣？聯盟取消KD技犯躲禁賽 09:262019/04/12 12強賽搶東奧門票 中華隊首戰波多黎各 16:032019/04/12 自己出國比賽 苗栗3學子赴新加坡機器人比賽奪冠 17:322019/04/12 真人荒島大逃殺！富豪爽送4百萬 15:132019/04/13 NBA》杜蘭特：加入勇士我犧牲很多 08:232019/04/14 NBA》柯瑞再寫三分歷史 勇士轟翻快艇 10:502019/04/14 戴資穎羽球國際賽起點 享受星國比賽每一天 15:142019/04/14 曾憂鬱失志！張聖子正向思考「在哪跌倒就從哪站起來」 16:412019/04/14 名人賽怕下雨微調比賽 伍茲：感覺不同 19:212019/04/14 善化公所寶寶運動會 親子同樂 20:012019/04/14 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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