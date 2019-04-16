鴻海集團董事長郭台銘今天受訪表示，如果他要參加國民黨總統初選，一定會經過初選程序，絕對不經過徵召。

郭台銘昨晚在臉書表示：「因為台灣需要民主程序產生真正能帶領中華民國走向和平繁榮的總統，目前有些對民主過程不尊重而造成爭議的事件都不是任何人樂見的，經過公平且合理的競爭，最後支持對台灣最好的人，我相信大家會因為熱愛中華民國，支持一位追求穩定，富強，康樂的新總統。」

郭台銘今天參加「台灣關係法立法40週年」研討會前被問到，臉書談到民主不公平現象代表什麼意思？郭台銘表示，如果他要參加國民黨總統初選，一定會經過初選程序，絕對不經過徵召。

媒體又問是否已經做了決定？郭台銘說，今天會再聽一天的研討會，希望等會或明天再談。郭台銘說，他希望能夠替年輕人做些什麼事情，為台灣做更多事，這也是兩天才萌生的想法。

郭台銘說，2020這場選舉決定了台灣往後20年的政治國防經濟走勢，他昨天問了自己一晚上，「如果說我是來謀取大位的話大可不必，我如果想要做事的話，悶心自問，我要怎麼樣為年輕人做點事，未來20年決定20-40歲的年輕人的命運。」

郭台銘表示今天的活動「亞太安全與經濟戰略對話」很重要，這些都是將來不管是誰來角逐大位都必須參與熱烈討論的問題，但今天看來只有蔡總統來參加其他都沒來參加。媒體齊聲表示還有你來參加，郭台銘笑著反問：「我算一咖嗎？」

(中時 )