20190415中天新聞 不滿王淺秋缺席！ 綠議員轟新聞局官員出場

昨日(15)高雄市新聞局、教育局等相關局處到議事廳接受質詢。新聞局長王淺秋因公隨市長韓國瑜訪美，教育部門小組再質詢之初，就直接將新聞局5位官員轟出議事廳，表達對王缺席的不滿。網友則憤慨表示：「賴清德一年多沒出席，還被綠營封為神！」

民進黨議員怒氣沖天，砲轟高雄市新聞局長王淺秋未經同意擅自請假，議會備詢只請副局長代為出席，根本藐視議會與高雄277萬市民。民進黨議員李喬如更大罵：「王淺秋是高雄市民的財產，不是你(指韓國瑜)個人的財產！」

不僅如此，李喬如還加碼抨擊：「我在韓市長要出國的前一天，我才接到王淺秋局長的電話，跟我說要請假，我只回她一句，知道了，但是知道不代表是同意妳請假喔！」「王局長認為她的第一次不重要，我要求主席做裁示，新聞局不必列席在這裡了。」民進黨議員陳慧文等人附和「我們新聞局全體先退出議場」，便將新聞局5位官員轟出議事廳

2015年，時任台南市長賴清德，曾創下拒絕進入議會備詢232天紀錄。相形對照，也讓網友為王淺秋大抱不平，憤慨表示：「賴清德一年多沒出席，還被綠營封為神！」

其他網友也紛紛認為：「賴清德，藐視議會及台南人近300天耶……」「一個新聞局長⋯…算什麼，人家我們台北市長跑去媽祖遶境……」「真敢說！高雄277萬人讓妳民黨誤了20年，王淺秋才上任3個多月，且已請假有任務在身，好意思説人家，還自打嘴巴！」「氣爆的時候你們有這麼認真嗎？氣爆的官員不但沒事，後來還當交通部長耶，你們有罵他嗎？」

(中時電子報)