火焰下午開始燒向巴黎聖母院四周圍起鷹架的屋頂，並迅即吞沒了教堂尖頂。由於支撐屋頂的是木質結構，屋頂已崩落。(美聯社)

巴黎聖母院是法國最為人知的教堂，從1163年開始興建，14世紀才完成。一場嚴重火災造成巨大損失，可能需要數年時間修復。(美聯社)

法國巴黎聖母院大火，尖塔倒塌，暫無人員傷亡通報(圖/路透)

有850年歷史的巴黎聖母院失火，屋頂燒燬，一座尖塔倒塌，火災範圍不小，可能要數年時間修復。新聞露出，讓全球粉絲十分心痛，法國總統馬克宏擬發起國內外聯合募款活動，籌款重建聖母院。已有富豪宣布將捐出1億歐元，約台幣35.45億元協助重建聖母院。

法國巴黎著名景點、聖母院大教堂於台灣時間今(16)日凌晨發生大火，火勢迅速蔓延，濃煙密布，熊熊烈焰從教堂兩座鐘樓間不斷竄出，教堂的尖塔和屋頂已經坍塌，目前沒有人員傷亡通報，起火原因疑似與教堂修復工程有關。

綜合媒體報導，法國總統馬克宏將發起一場國際募款活動，募集資金重建聖母院，擁有Gucci、、Balenciaga等精品品牌的開雲集團（Kering）董事會主席兼執行長皮諾特（François-Henri Pinault），已慷慨表示，將捐出1億歐元協助重建。

聖母院於法國時間晚間約7時部分失火，館藏珍寶大致倖免，建築結構也算救回，但屋頂燒燬，一座尖塔倒塌，火災範圍不小，可能要數年時間修復。這座法國最為人所知的教堂從1163年開始興建，到14世紀才完成；2013年，聖母院慶祝興建850週年。聖母院是巴黎最受歡迎的景點之一，每年約迎來1300萬人次遊客。

法總統馬克宏將發起國際募款 重建聖母院

(中時電子報)