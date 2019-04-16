丁噹日前拍攝新歌MV。（相信音樂提供）

丁噹新歌MV邀Duncan跨刀飾演舊情人。（相信音樂提供）

丁噹新歌MV邀Duncan跨刀飾演舊情人。（相信音樂提供）

丁噹新歌〈有什麼不敢面對〉，以她遠距離愛情真實故事量身打造，讓情緒飽滿的丁噹在配唱時淚灑錄音室；該曲MV力邀實力派演員Duncan（周群達）跨刀飾演她舊情人，兩人在水族館二見鍾情，分手後丁噹頂下水族館，多年後在水族館重遇，Duncan手上已戴婚戒，一句「你好嗎」，丁噹微笑回答「我很好」，坦然地面對眼前這位最熟悉的陌生人。

MV以水族館為主要場景，丁噹說：「算命師說今年跟水有關的會特別旺，想不到導演就恰巧安排我當水族館的老闆娘，然後連三首MV都有哭戲，淚水像水龍頭一樣嘩啦啦的流，希望能遇水則發。」

現實生活中，丁噹對於過去那段感情分手沒有面對面講清楚的缺憾與逃避，勇敢面對愛情的缺憾，自我療癒後，看見全新的自己，而她自我療癒的過程，就是買張對方居住城市的機票，去走走看看曾經一起開始的我們，一起手牽手去過的地方，一起去吃過的食物，用文字留下心裡所有想說的話，她想用這樣的方式來跟這個回憶之城好好說再見，登機後就刪除了所有與對方聯絡的方式，希望在彼此人生裡有留下一段珍貴幸福的回憶就好。

愛情上，丁噹勇敢面對過去戀情的歸零與傷口，她曾有一段遠距離感情，總以為只要好好呵護、維持現況，就可以讓幸福水到渠成。不料在某次演出前夕，面臨措手不及的分手斷裂，五味雜陳的心裡感受讓丁噹在表演時忍不住潰堤哭了！她回想當時只能告訴自己：「我知道演出前一晚，是我們最後一次見面了，所以把在愛情裡嚐到的滋味，統統放入每一首情歌裡。」走過舞台上及舞台下，經過情感上與事業上的種種生命關卡，她感謝這些值得紀念的過程與體悟，相信歷練過後的自己成為擁有自信光彩的女人。

(中時 )