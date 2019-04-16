陳零九（右）新歌邀婁峻碩合作。（滾石唱片提供）

陳零九去年在八大節目《娛樂百分百》凹嗚狼人殺單元中，亮眼表現成為觀眾焦點，身為電玩遊戲重度玩家的他，也吸引許多遊戲廠商邀約代言，讓陳零九多了個「被音樂耽誤的遊戲王」封號；為了提醒大家自己的本行是創作歌手，他今年3月開始，以每個月發行2首單曲的速度，預計年底前一共要發表20首新歌，產量驚人。

3月底上架第一首單曲〈Watch Me〉後，本月12日火速上架〈房間〉，陳零九說：「絕對不是做完20首再慢慢上架，每首創作與拍攝MV都是在一個月內完成的。」談到這首新歌，陳零九表示這首歌不只要傳達失戀的感覺：「想要做平行時空的概念，因為裡面歌詞有一段提到了未來少年，想要做一個概念專輯是給未來時空的少年穿梭過去與未來的時空，這個東西就是埋下一個種子，或許未來會有更多發展。」

未完待續的伏筆讓這首歌充滿想像空間，尤其最近剛好是人類史上第一次拍攝到宇宙中的黑洞相片，陳零九也搭上熱潮笑說：「聽這首歌的時候有穿梭時間、空間感，跟凝視黑洞照片時的感覺很像。」

(中時 )