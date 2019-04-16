人正在巴黎的媒體人李艷秋目擊一切表示，「景象極為駭人」。翻攝《李艷秋的新聞夜總會》臉書

法國巴黎聖母院15日傍晚嚴重大火，人正在巴黎的媒體人李艷秋目擊一切表示，「景象極為駭人」並說，此建於12世紀的巴黎地標，陷在一片火海中，火舌竄出，濃煙蔽天，雖然不是法國人，但心情仍然遺憾又沈重。

李艷秋在臉書《李艷秋的新聞夜總會》發文說，「巴黎聖母院大火，我在現場目擊」。她及親友是為了去聽一場在聖禮拜堂 （La Sainte Chapelle）舉行的音樂會，去了巴黎。

她說，這個聖禮拜堂收藏耶穌受難時戴的荊蕀桂冠聖物的所在，正好靠近聖母院，一路上氣氛越來越不對勁，消防車、警車頻頻逼著他們坐的計程車讓路。他們在塞納河上最靠近聖母院的橋上望向聖母院，當時的景象極為駭人，這個建於12世紀的巴黎地標，陷在一片火海中，火舌竄出，濃煙蔽天。

晚上看了電視新聞，記者形容，全法國人的心都隨著聖母院燒熔了，這不僅是法國的損失，也是人類文明的一大浩劫。三年前，我們在巴黎遇到百年洪水，羅浮宮史無前例關閉六天，聖母院也為了防洪而關閉。今年，看著聖母院在他們眼前燒毀。雖然不是法國人，但心情仍然遺憾又沈重。

正在巴黎的媒體人李艷秋目擊一切表示，「景象極為駭人」。引用《李艷秋的新聞夜總會》臉書

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(中時電子報)