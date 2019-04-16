男童黃子瑞剪長髮，捐髮助癌童。（男童父親黃翰毅提供）。

從事木藝雕刻業的黃翰毅，有感於癌童化療掉髮身心受創，自兒子黃子瑞出生後，即展開留髮捐髮傳愛計畫，3歲多的黃子瑞已長髮及腰，日前捐髮給癌症希望基金會，黃翰毅接到基金會製作假髮成功的感謝狀，欣慰地表示，希望兒子從小就懂得分享、幫助弱勢；黃子瑞也說：「能幫助別人，很高興」。

30歲住在嘉義的黃翰毅常捐助公益，多年前接觸到癌症病童，因化療掉髮而陷入自卑及沒自信窘境，兒子黃子瑞出生剃除胎毛後，他與妻子燃起讓兒子留髮的捐髮計畫，雖長輩擔心男童性別錯亂而反對，但夫妻苦口婆心溝通，允諾上學前就捐髮，並一面開導、鼓勵男童留髮，夫妻兩人還親為兒子洗護髮，比照顧自己的頭髮還細心。

「我不是妹妹，我留長髮是要幫助別人」黃子瑞長得清秀可愛，穿著及玩具都男童化，但常綁著馬尾，不少人會誤認「他」是女童，而稱他「妹妹」，小小年紀的他也會自己對外說明。

黃翰毅說，兒子即將上幼稚園了，他日前與癌症希望基金會台中希望小站聯繫，了解捐髮條件及流程後，安排美髮師為兒子剪髮，身高110公分的黃子瑞，經美髮師整理剪下長度約30公分左右的髮束，順利將髮束捐給台中希望小站。

黃翰毅笑著表示，兒子在剪髮過程都專心看卡通片，猛抬頭看見鏡中短髮的自己，連自己認不出鏡中人了，畢竟他懂事以來就留長髮。黃翰毅說，最有趣的是，兒子剪短髮後，還有親友及玩伴才發現長髮的「她」，原來是男生。

黃翰毅說，希望這次捐髮計畫能為兒子多積福報，讓他從小知道父母的期待，長大能懂得分享、幫助別人，並從中得到快樂。

(中時 )