NCC裁罰媒體 韓國瑜：全世界檢驗民進黨所為

中天新聞台因播放200萬噸文旦丟水庫，再遭NCC開罰100萬元，不僅連美國僑胞為中天抱不平，連高雄市長韓國瑜都看不下去，先是痛批NCC所作所為，已淪為政黨打手。今韓國瑜提到政黨政治，他再向公務人員喊話，要向邪門歪道的命令說不！維護軍公教的尊嚴。

日前NCC以報導韓國瑜新聞太多，對中天開罰100萬，又因播報兩百萬噸柚子再加罰100萬，明顯干涉言論自由。對於NCC開罰中天，韓國瑜先是抨擊，民進黨在黨外時期痛恨3件事，包括國民黨黨政不分、司法不公、媒體不公，現在民進黨執政後，媒體這塊開始緊縮，拿到權力後自己打自己的臉，幹一樣的勾當，還變本加厲。

韓國瑜今接受記者採訪更延伸到政黨政治，他表示，任何邪門歪道的法令和命令，一定要軍公教配合。沒有軍公教配合，任何邪門歪道的法令是無法執行的！所以他呼籲軍公教要發揮專業精神和自身理念，合法的命令，當然要遵守；不合法的命令，軍公教不應該配合。

韓國瑜更表示，民進黨是萬年政黨？軍公教要嚴守文官中立，怎能為虎作倀？NCC有沒有公務員？轉型正義有沒有公務員？都有！這些公務員都沉默，配合政府不合理的法令，或是打擊不同政黨的命令，公務員為何要配合？所以他要向軍公教呼籲，不合法的命令要勇敢說不！

對於中天電視台遭到NCC追殺，韓國瑜表示，民進黨不要雙重標準，很多命令一看就是在追殺政敵的，軍公教要勇敢說不，這不僅是維護軍公教尊嚴，也是維護國家尊嚴。

(中時電子報)