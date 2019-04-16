美國國務院批准一項5億美元對台軍售案，以繼續提供亞利桑那州路克空軍基地F-16戰機飛行員培訓計畫與後勤維護支援，並通知國會。總統蔡英文今天受訪表示，這項軍售的宣布來得及時，對於空軍飛行員的訓練計畫能夠持續，強化空軍飛行員品質，甚至與世界上各國優質空軍有一樣的品質。

根據美國國防安全合作署（DSCA）新聞稿，這項軍售主要是提供目前在路克空軍基地（Luke Air Force Base）進行的F-16戰機飛行員培訓計畫與後勤維護支援，包括飛行訓練、備件與維修零件、燃料與加油服務等相關計畫與後勤支援系統，軍售總額5億美元。

蔡總統表示，這項軍售的宣布是來得及時，我們看到昨天共軍的動態，不論是在空中或海上動員的船隻或飛機，事實上對區域穩定、台海穩定都造成滿大的破壞，也破壞了現狀，這些都不是一個負責任區域大國要做的事情。

蔡總統指出，我們非常感謝國軍全程監控掌控情勢，讓我們保衛國家的信心更強化。我要重申，我「國土主權一寸不讓，民主自由永遠堅持」。美國宣布軍售，對於空軍飛行員的訓練計畫能夠持續，強化空軍飛行員品質，甚至與世界上各國優質空軍有一樣的品質。

媒體提到，民進黨內初選民調輸前閣揆賴清德，對此，蔡總統表示，這兩天忙的都是外交國防，初選的事情不是今天重點。

(中時 )