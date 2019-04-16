根據美國媒體報導，勇士球星杜蘭特今天在接受《ESPN》記者史皮爾斯專訪時表示，希望有朝一日自己身上穿的35號球衣能在勇士光榮退役。
杜蘭特在2016年夏天高調加盟勇士，為此而飽受外界批評，但他憑靠著實力幫助勇士連續兩季奪得總冠軍，他自己也連續兩年獲得總冠軍賽MVP，本季將尋求三連霸壯舉。
杜蘭特說，「如果勇士能將我穿的35號球衣掛上球場上空的話，代表著我對球隊有著重要意義，同時也意味著我將永遠和勇士在一起。」
外傳杜蘭特將在本季結束跳出合約投入自由市場，下個賽季他會回到勇士嗎？儘管盛傳他會東移加入尼克，但球是圓的，什麼事情都可能發生。
史提芬柯瑞表示，「目前球隊將所有心思都放在季後賽，球季結束後球隊將會重新招攬杜蘭特，因為大家都喜歡和傑出的球員一起打球，攜手合作完成偉大成就，而且我從他的身上學到很多東西，這是無法抹滅的事實。」
(中時電子報)
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