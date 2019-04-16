台中市精密科學園區，16日清晨4點多，一家工廠冒出濃煙，火勢在半個小時內撲滅，但封閉廠內，仍有濃煙冒出。（黃國峰翻攝）

台中市精密機械科技創新園區，一家製造電動代步車的工廠，16日清晨4點突然冒出大量濃煙，台中市消防局派出第六大隊等七個分隊搶救，幸火勢在半個小時內控制，場內20名移工也全數撤出，無人傷亡，初步判斷是一樓棧板起火，詳細調查中。

台中市南屯區精科中一路一家生產電動代步車等醫療輔助器材的工廠，16日清晨4點多，廠內移工打電話給該公司生產部張課長，表示廠內2樓起火，張姓課長立即轉報消防隊，該移工也表示廠內20名移工已撤出到安全地點。

消防局指揮中心陸續派出，第六大隊、春社、犁份、黎明、工業區、西屯及南屯等分隊，21輛消防車、75名消防人員到場，火勢雖很快在半個小時內控制，但因廠內封閉，持續悶燒中，消防隊打破門窗，實施排煙，但因廠區面積大，尋找火點不易，消防隊還使用DIC儀器尋找，並撲滅。

據了解該工廠，專門生產醫療復健器具、電動代步車、塑膠成品及鋰電池，起火點是一樓倉庫區棧板，不確定燒毀何物，幸居住在廠內的20名移工第一時間已經逃出，無人傷亡，詳細起火原因，還需後續調查。

(中時 )