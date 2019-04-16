雄市長韓國瑜挾驚人民意，國民黨內卻至今喬不定。外界將矛頭指向前立法院長王金平，認為韓的身不由己，恐就卡在王三山造勢的「人情債」。而近來更有王金平幕僚稱韓國瑜就像按摩浴缸一樣，塞子一拔水就流掉了，暗喻忘記恩情。對此，王金平表示，他不知是誰放話，但不是他的意思。

日前王金平某位幕僚表示，王金平就像一口古井，但深不可測；而韓國瑜當選高雄市長之後，就像按摩浴缸一樣，塞子一拔水就流掉了。王金平幕僚更意有所指表示，王之前都很幫韓國瑜。

對於王金平幕僚的評論，韓國瑜昨受訪表示，尊重對方的評論，但他不知道這幕僚是什麼大名，不知是誰做出這種評論。

而王金平受訪時也澄清，幕僚有幾十位，他不知是哪位，有沒有這麼講，他也不知道。而且「這根本不是我的意思」。而對於幕僚形容韓像按摩浴缸他如古井，王金平趕緊反駁，「自己有多少力量，哪有辦法說像萬丈深淵一樣，哪有可能，就是盡其在我嘛」！至於國民黨初選議題，王金平表示一切尊重黨中央。

韓國瑜今接受記者訪問，對於王金平幕僚放話議題，他再度表示，相信王金平不會說這樣的話，應是幕僚放話。

(中時電子報)