法國巴黎聖母院大火

當大火15日狂燒時，法國巴黎聖母院尖塔正進行680萬美元（2.1億台幣）的整修。巴黎警方說，這座12世紀建築起火的原因尚未確定，但可能和整修作業有關。

據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）15日報導，這座1年有1,300萬人造訪的法國地標在發生大火前，已因年久失修，石材出現裂痕，引發建築可能不穩的疑慮，而進行整修。在經年累月的雨，雪和污染侵蝕下，這座聞名全球的古蹟已岌岌可危。

在大火發生前，聖母院後的石材許多不是掉落，就是可能掉落。而落下的數百計石塊就堆在地上，希望能有歸位恢復原狀的一天。然而，天主教巴黎總教區（Archidioecesis Parisiensis，Archidiocèse de Paris）說，這估計得花1.85億美元（約57億台幣）。

而擁有聖母院的法國政府承諾，未來10年將花費約5,000萬美元（約15億台幣）整修，但剩下的1.35億美元（近42億台幣）卻沒有著落。於是皮可（Michel Picaud）成立了巴黎聖母院之友基金會（Friends of Notre-Dame of Paris Foundation），並擔任會長，希望能在法國和橫跨大西洋區找到金主慷慨解囊。

「我們知道美國人很有錢，所以我們會去我們認為能找得到錢的地方，以協助修復聖母院，」皮可2018年時曾說，「巴黎聖母院不只是巴黎古蹟、法國古蹟，或歐洲古蹟，而真正是世界級古蹟。」

聖母院是全球最熱門的地標之一，從1163年法王路易七世（King Louis VII）在位時開始興建，直到1345年才完工。它不僅是巴黎的象徵，也是天主教最重要的遺跡之一。而院內保存的荊棘冠，據說耶穌在受難前，曾被迫戴上它。此外，英格蘭國王亨利六世，還有法國皇帝拿破崙（Napoleon Bonaparte），都曾先後於1431年與1804年在此加冕。

法國巴黎聖母院大火 教堂尖塔倒塌畫面曝光！

(中時電子報)