上周才被湖人開除的華頓，沒想到只經過幾天的時間就立刻接掌了國王兵符，印證了一句話，那就是「此地不留人、自有留人處」。
國王總裁迪瓦茲今天對外表示，「我和華頓認識很多年了，很高興他能加入這個大家庭，期待他能發揮領袖能力，帶領球隊勇往直前。」
例行賽結束後國王與迪瓦茲完成續約，並且迅速拔掉耶格的烏紗帽，同時間湖人也開除了華頓，因此迪瓦茲二話不說地就與華頓接觸，雙方也很快地達成共識，簽下了4年合約。
其實早在2016年的華頓還是勇士助理教練的時候，迪瓦茲就很欣賞華頓，有意招攬他來接掌球隊兵符，但華頓最後決定前往湖人，沒想到3年後華頓還是來到了沙加緬度。
國王本季與季後賽擦身而過，陣中擁有貝格利、福克斯等年輕好手，本季每場平均可攻下114.2分，全聯盟第9，上賽季場均98.7分，聯盟墊底，可見得這是一支很有潛力的球隊。
(中時電子報)
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