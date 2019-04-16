有850年歷史的巴黎著名地標聖母院16日凌晨突冒大火，大火吞噬具有標誌性意義的尖塔，尖塔倒塌時，全球遊客的心也跟著糾結，不過萬幸的是，尖塔周圍的16個銅像，其中也包括12門徒像，上周剛好適逢尖塔進行整修工程而提前被移走，逃過一劫。
據《紐約時報》報導，建於12世紀的巴黎聖母院於1991年被聯合國列為世界文化遺產，因為年代久遠急需維修，近年來都呈現翻修狀態。
聖母院於上周開始進行尖塔的整修工作，不過據香港01報導，尖塔周圍的12門徒像逐一遭「斬首」後幸運逃過一劫，原來是工程人員為了進行尖塔翻修工程，事先用起重機將圍繞在尖塔周圍的16個銅像一一移走，這16個銅像包括著名的12門徒像及4座福音傳道士雕像，不過為了避免破壞雕像周身，工程人員先將雕像的頭拿下後，再讓起重機由內部抓住雕像，最後才順利吊到地面，預計這16個雕像後續將送到法國西南部進行修復工作。
(中時電子報)
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