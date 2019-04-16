答姓婦人疑因替大慶證券「喬」跳票債務惹禍，昨下午被人當街噴辣椒水強押上車，直到今凌晨才獲釋。（胡欣男翻攝）

台北市中山區知名日本懷石料理答姓女老闆，15日下午在自家餐廳門口，遭不明男子噴辣椒水後強押上車，警方獲報後調閱監視畫面，迅速掌握涉案者身分，查出疑為答姓女董娘為了替前大慶證券董座莊隆慶協調跳票21億的債務糾紛，惹禍上身。今天凌晨，29歲徐姓男子帶女董娘至警局投案，向警方說明案情，警方將依妨害自由等罪嫌偵辦。

答姓被害人告訴警方，她被噴辣椒水強押上車，對方逼她戴上黑色頭套，不久又被丟到後車廂，期間對方疑似將車開進汽車旅館，有其他人進出房間。對方表明要替某金主索討大慶前董座莊隆慶簽的多張逾4億元支票，但她強調，支票不在她身上，都在莊家手中。

答姓被害人稱，她一上車手機就被迫關機，一群人在旅館還用膠帶滾綁她手腳、嘴巴，雖沒毆打她，但防止她脫逃求救。之後眾人駕車將她帶到疑似辦公室的處所，一路換了幾個處所，眾人不斷以電話聯繫支票、債務問題，直到他們已知被警方鎖定，今凌晨才帶她到中山分局投案放人。

據了解，徐姓主嫌供稱，答姓婦人聲稱代理莊隆慶「處理債務」，收取債權人的芭樂票向莊兌現還債，但答女當中間人，收了支票，卻處理得「不清不楚」，他才要當面向她問清楚來龍去脈。警方研判，徐是受託替金主討債，但他對是否有人教唆避重就輕，將深入追查。

答姓餐廳董娘則聲稱，因與莊隆慶胞妹、現任大慶證券副董事長莊明理是閨蜜，才居中協調莊跳票的債務糾紛，沒想到惹禍上身。今凌晨她獲釋做完筆錄，已由家人陪同返家，結束近12小時驚魂。警方今將依妨害自由罪嫌疑移送徐嫌，其餘陳姓等4名共犯也已主動到案，將函送法辦。

(中時 )