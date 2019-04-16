美國宣布新批對台軍售 總統府表示感謝 10:422019/04/16 工商 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統府發言人張惇涵表。(中央社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對美國政府今天（美東時間15日）稍早宣布新一批次對我國軍售，總統府發言人張惇涵表示，對於美國政府履行對台灣關係法與六項保證的承諾，協力台灣強化自我防衛，確保台海和平與區域安全，中華民國政府表示誠摯感謝。 張惇涵說，美國政府對我國提供防衛性武器，協助台灣建立堅強國防實力，防止台海現狀被片面改變，讓台灣在捍衛和平穩定現狀更具能力與信心。在此同時，台灣也將持續提高在國防上的投資，包括強化國防工業與國防科技研發，具體展現台灣自我防衛，貢獻台海與區域安全決心。 (工商 ) #台灣 #美國 #對台軍售 也許您會感興趣 推薦閱讀 綠炒作美挺獨 把台灣推上火線 04:092019/04/12 台灣關係法 中美建交後首場較量 04:092019/04/12 評台灣保證法 陸學者：含棄台意圖 04:092019/04/12 葛萊儀不認為美正調整一中政策 04:092019/04/12 台灣關係法升級2.0 葉望輝肯定 04:092019/04/12 台灣保證法不保證台海安全 04:102019/04/12 小英拉日抗陸 落得進退失據 04:092019/04/13 工研院三獲全球百大創新機構獎 04:092019/04/13 美批准5億美元對台軍售 提供F-16培訓與後勤 07:282019/04/16 國務院批准5億美元軍售 蔡英文：來得及時 09:382019/04/16 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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