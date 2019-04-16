針對美國政府今天（美東時間15日）稍早宣布新一批次對我國軍售，總統府發言人張惇涵表示，對於美國政府履行對台灣關係法與六項保證的承諾，協力台灣強化自我防衛，確保台海和平與區域安全，中華民國政府表示誠摯感謝。

張惇涵說，美國政府對我國提供防衛性武器，協助台灣建立堅強國防實力，防止台海現狀被片面改變，讓台灣在捍衛和平穩定現狀更具能力與信心。在此同時，台灣也將持續提高在國防上的投資，包括強化國防工業與國防科技研發，具體展現台灣自我防衛，貢獻台海與區域安全決心。

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