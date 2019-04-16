臉書粉絲專頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」點出三件事諷刺總統蔡英文。(擷取自鳳凰花護民主市政監督聯盟粉專)

民進黨總統初選蔡賴兩人進入延長賽，總統蔡英文日前表示，賴清德希望得到支持，要先證明他是可以被支持與信賴，政治人物要領導國家與承擔責任，誠信是最基本的條件。對此，臉書粉絲專頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」則提起三件往事，諷刺表示「蔡英文現在竟還有臉講『誠信』」。

賴清德參與民進黨2020總統初選，使得蔡英文連任之路受到挑戰！然而，蔡英文日前被問及若賴清德贏的話，會支持賴嗎？蔡英文則說作為政治人物要領導國家、要承擔責任，「誠信是最基本的條件」，打出誠信牌。

臉書粉絲專頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」PO文指出，說要謙卑再謙卑，卻拒馬圍城對付台灣人；說跟勞工站一起，卻修惡勞基法傷害勞工；說是國軍的靠山，卻亂砍軍公教的退休金。該粉專轟，蔡英文現在竟還有臉講「誠信」，民進黨講「誠信」？「台灣人，你還聽得下去嗎？」

蔡英文上任後，曾講過的許多言論都被自打臉，導致民調直直落。其中蔡英文曾多次提及，做為三軍統帥，「我就是中華民國國軍最大的靠山」，卻引發許多人不以為然，尤其在進行年金改革後，這番話格外刺耳。此外，蔡英文當選時曾說要「謙卑、謙卑、再謙卑」，未料卻在選後建起拒馬阻擋抗議的人。至於小英說過「勞工是我心頭最軟的一塊」，也被網友列為「幹話級」語錄。

(中時電子報)