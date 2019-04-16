自稱「蘆竹王陽明」的網路紅人李威德，過去爭議不斷，如今又有網友發現，他在個人的IG上傳猥褻執勤員警的不雅影片，畫面被轉PO到「爆料公社」，引發眾怒，網友嗆「不尊重警務人員，這在美國可能已經準備被上香了！」

李威德過去曾在網路上直播拉K影片、詐欺恐嚇而遭通緝，現在又在網路上引起眾怒，他在個人的IG上傳影片，影片可見，一名員警在車子後方彎腰開單，身後有三名男子，其中一名就站在員警後方，不斷搖晃下體，還作勢拍打員警屁股。

作勢對執勤員警拍屁股。(圖/Instagram截圖)

網友看不下去在臉書社團內PO文「這個網紅為了紅，不尊重警務人員！這在美國可能已經準備被上香了！竟然想紅！大家讓他紅！讓他上新聞 ！」許多網友也認為這有辱警察形象，並在底下紛紛留言「支持員警提告，應請警政署協助」、「太不尊重了」、「真的低級，根本無視公權力」。

前警大教授葉毓蘭看不下去，在臉書發文怒嗆。(圖/葉毓蘭臉書截圖)

前警大教授葉毓蘭更發文在臉書上怒嗆「現在的台灣社會，最不缺的就是無恥之徒」。她表示，依照性別工作平等法第12條第一款的規定，可以對此提出申訴，讓他付出代價，雇主如果事後不予處理，也會受罰。

(中時電子報)