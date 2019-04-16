雲林縣虎尾大成商工美容科畢業展驚豔登場，今年主題是《原創》。（許素惠攝）

雲林縣虎尾大成商工美容科畢業展驚豔登場，許多創作媒材是回收物，很環保。（許素惠攝）

雲林縣虎尾大成商工美容科畢業成果展驚豔登場，學生使用不同媒材元素創意演譯，有質地堅硬的牛仔布，有浪漫柔軟的蕾絲，有回收紙板，有二手布料，在復古與現代中游移，在狂野和優雅中擺渡，在邪惡及甜美間拉鋸，精彩呼應「原創」主題。

成果展演有7組，媒材五花八門，《Story》以異國娃娃為設計元素，娃娃穿著女僕服裝，透過美妝、髮型及手部彩繪，呈現邪惡及甜美的強烈對比，其中帽飾及發條是回收紙板。《單寧》則以二手牛仔服飾搭配蕾絲網紗，學生一針一線縫製出最時尚、最具個人風格的服裝，耳飾、牛仔布包、衣服都是環保概念的創作。

美容科主任鄭雅玲指出，今年成果展設計有不少的大膽嘗試，例如以質地較硬的牛仔布料創作，是創科以來第1次挑戰，較為前衛。

校長鄒紹騰表示，該校有美容美髮乙、丙級技術士檢定考場，學生畢業前可取得雙證照，並建置有全新沙龍專業教室及一流師資，畢業後能投入的職項很多，包括美甲、美睫、美體沙龍、美髮造型、婚紗禮服、新娘祕書、整體造型店和百貨專櫃等。

(中時 )