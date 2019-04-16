為迎合IG打卡族「好攝」習性，麥當勞再出「色色的」漢堡，明（17）日起，搭配天然墨魚麵包的「雙牛起司黑堡」回歸開賣，5月1日起再推使用天然蔬菜綠麵包的全新「莎莎脆雞腿堡」，天然色系搭配濃郁與爽口兩種口感，衝擊吃貨視覺、味覺雙感官，點燃美食攝影魂

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現代人用餐，除了美味，外型與質感亦相當重要，Instagram上「foodie」、「美食」等標籤已超過1億則貼文，台灣麥當勞去年掌握趨勢，限期推出紅、黑雙堡，不僅深獲顧客喜愛，更有超過千名網友拍照分享。為讓顧客持續玩味「相機食先」習慣，麥當勞將再次推出「色色漢堡」，企圖引領黑綠食尚。

此外，麥當勞更攜手旅英台灣設計師品牌「APUJAN」，跨界聯名打造限量系列包裝，透過墨水與顏料的滴落、暈染襯托出食物的外形與顏色，極具質感。

台灣麥當勞整合行銷部副總裁寇碧茹表示，飲食趨勢不斷改變，美食的質感也是一大特點，外型設計亦成為購買因素之一。為帶給消費者更升級的視覺饗宴，麥當勞除推出期間限定的『雙牛起司黑堡』與『莎莎脆？腿堡』外，首度與旅英台灣設計師品牌『APUJAN』合作，就是希望能將時裝的創意色彩與元素呈現在產品設計上，用美學激發顧客視覺、味覺新滋味，預計可增加1成的來客數。

「雙牛起司黑堡」以天然墨魚黑麵包，夾入雙層紐澳純牛肉，搭配融入胡椒、奧勒岡葉及香蒜的美式傑克起司醬，層層疊上黃切達起司及白艾曼塔起司，香濃起司三重奏與牛肉，麥當勞標榜每一口都濃郁。

5月1日起亮眼登場的全新「莎莎脆雞腿堡」，則選用天然蔬菜綠麵包，搭配酥炸的去骨？腿肉，淋上酸辣風味的莎莎醬，豐富的食材與滋味，巧妙交織出爽口的口感，超開胃的美味絕對值得一嚐。

麥當勞「雙牛起司黑堡」自4月17日起至6月4日止限期供應或售完為止，單點99元、經典套餐149元。「莎莎脆雞？腿堡」自5月1日起至6月4日止限期供應或售完為止，單點99元、經典套餐149元。

(工商 )