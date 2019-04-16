圖輯》心痛!巴黎聖母院慘遭祝融景象一覽 10:262019/04/16 中時電子報 邱珮畇 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 聖母院興建年代可追溯至12世紀，是法國作家雨果（Victor Hugo）經典小說 「鐘樓怪人」（The Hunchback of Notre－Dame）的情節場景。(美聯社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 巴黎聖母院大火，法國億萬富豪、開雲集團執行長皮諾特（Francois-Henri Pinault）已承諾投入一億歐元（約新台幣35億元）給聖母院重建工作。(美聯社) 巴黎聖母院大火，圖為尖塔傾倒瞬間。（美聯社） 巴黎聖母院15日大火，部分屋頂和尖塔倒塌。圖為尖塔傾倒瞬間。（美聯社） 法國巴黎聖母院15日傳出火警，約400名消防人員火速抵達現場，盡力防止天主教堂遭全面破壞。(美聯社) 法國巴黎聖母院15日傳出火警，約400名消防人員火速抵達現場，盡力防止天主教堂遭全面破壞。(美聯社) 法國巴黎聖母院15日傳出火警。(美聯社) 哥德式建築的聖母院約台北時間16日凌晨0時發生大火，現場出動數十輛消防車與至少18條高壓消防水帶以控制火勢。(美聯社) 法國巴黎著名景點、聖母院大教堂於台灣時間今(16)日凌晨發生大火。(美聯社) 法國巴黎著名景點、聖母院大教堂於台灣時間今(16)日凌晨發生大火，教堂的尖塔和屋頂已經坍塌。(美聯社) 有850年歷史的巴黎聖母院慘遭祝融。(美聯社) 火焰下午開始燒向巴黎聖母院四周圍起鷹架的屋頂，並迅即吞沒了教堂尖頂。由於支撐屋頂的是木質結構，屋頂已崩落。(美聯社) 巴黎聖母院是法國最為人知的教堂，從1163年開始興建，14世紀才完成。一場嚴重火災造成巨大損失，可能需要數年時間修復。(美聯社) 巴黎聖母院發生大火，內部景象。(美聯社) 聖母院現正進行整修工程，某些範圍搭起了鷹架，銅像已在上週暫時移開。消防隊表示，火災起因與修繕工程「可能相關」。(美聯社) 聖母院現正進行整修工程，某些範圍搭起了鷹架，銅像已在上週暫時移開。消防隊表示，火災起因與修繕工程「可能相關」。(美聯社) 法國總統馬克宏推文說，聖母院失火牽動了「全國的情感」；德國外交部說，這把大火「觸動了我們的心弦」；德國總理梅克爾表示，聖母院是「歐洲文化的象徵」。(美聯社) 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）原預計於晚間8時發表電視演說，宣布一些措施以回應人民在「全國公民大辯論」中提出的訴求，但因這場大火而臨時延期。他說：「今晚，我很難過地看著我們的一部分被大火吞噬。」(美聯社) 巴黎聖母院起火時，周圍人行道、橋上、河堤邊站滿許多人，神情肅穆。(美聯社) 巴黎聖母院慘遭祝融，濃煙密布。(美聯社) 法國巴黎著名景點、聖母院大教堂於台灣時間今(16)日凌晨發生大火，火勢迅速蔓延，濃煙密布，熊熊烈焰從教堂兩座鐘樓間不斷竄出，教堂的尖塔和屋頂已經坍塌。 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）原預計於晚間8時發表電視演說，宣布一些措施以回應人民在「全國公民大辯論」中提出的訴求，但因這場大火而臨時延期。他說：「今晚，我很難過地看著我們的一部分被大火吞噬。」 (中時電子報) #大火 #法國 #教堂 #巴黎 #巴黎聖母院 也許您會感興趣 推薦閱讀 英國人搶當法國人 04:092019/04/14 大鵬灣擠身熱門婚紗外拍景點 白紗搭上海上教堂美呆了 00:232019/04/15 尖塔倒塌 850年巴黎聖母院恐付之一炬 03:432019/04/16 巴黎聖母院狂燒 首張內部圖曝光 08:282019/04/16 影》巴黎聖母院大火後 現場曝光 09:032019/04/16 法總統馬克宏將發起國際募款 重建聖母院 09:202019/04/16 聖母院大火 李艷秋直擊：景象駭人 09:222019/04/16 2.1億整修疑肇聖母院大火 法盼有錢老美幫幫忙 09:532019/04/16 聖母院12門徒像遭「斬首」 幸運逃死劫 09:582019/04/16 心碎！巴黎聖母院大火 玫瑰花窗付之一炬 10:242019/04/16 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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