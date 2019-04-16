巴黎聖母院大火，法國億萬富豪、開雲集團執行長皮諾特（Francois-Henri Pinault）已承諾投入一億歐元（約新台幣35億元）給聖母院重建工作。(美聯社)

巴黎聖母院大火，圖為尖塔傾倒瞬間。（美聯社）

巴黎聖母院15日大火，部分屋頂和尖塔倒塌。圖為尖塔傾倒瞬間。（美聯社）

法國巴黎聖母院15日傳出火警，約400名消防人員火速抵達現場，盡力防止天主教堂遭全面破壞。(美聯社)

法國巴黎聖母院15日傳出火警，約400名消防人員火速抵達現場，盡力防止天主教堂遭全面破壞。(美聯社)

法國巴黎聖母院15日傳出火警。(美聯社)

哥德式建築的聖母院約台北時間16日凌晨0時發生大火，現場出動數十輛消防車與至少18條高壓消防水帶以控制火勢。(美聯社)

法國巴黎著名景點、聖母院大教堂於台灣時間今(16)日凌晨發生大火。(美聯社)

法國巴黎著名景點、聖母院大教堂於台灣時間今(16)日凌晨發生大火，教堂的尖塔和屋頂已經坍塌。(美聯社)

有850年歷史的巴黎聖母院慘遭祝融。(美聯社)

火焰下午開始燒向巴黎聖母院四周圍起鷹架的屋頂，並迅即吞沒了教堂尖頂。由於支撐屋頂的是木質結構，屋頂已崩落。(美聯社)

巴黎聖母院是法國最為人知的教堂，從1163年開始興建，14世紀才完成。一場嚴重火災造成巨大損失，可能需要數年時間修復。(美聯社)

巴黎聖母院發生大火，內部景象。(美聯社)

聖母院現正進行整修工程，某些範圍搭起了鷹架，銅像已在上週暫時移開。消防隊表示，火災起因與修繕工程「可能相關」。(美聯社)

聖母院現正進行整修工程，某些範圍搭起了鷹架，銅像已在上週暫時移開。消防隊表示，火災起因與修繕工程「可能相關」。(美聯社)

法國總統馬克宏推文說，聖母院失火牽動了「全國的情感」；德國外交部說，這把大火「觸動了我們的心弦」；德國總理梅克爾表示，聖母院是「歐洲文化的象徵」。(美聯社)

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）原預計於晚間8時發表電視演說，宣布一些措施以回應人民在「全國公民大辯論」中提出的訴求，但因這場大火而臨時延期。他說：「今晚，我很難過地看著我們的一部分被大火吞噬。」(美聯社)

巴黎聖母院起火時，周圍人行道、橋上、河堤邊站滿許多人，神情肅穆。(美聯社)

巴黎聖母院慘遭祝融，濃煙密布。(美聯社)

法國巴黎著名景點、聖母院大教堂於台灣時間今(16)日凌晨發生大火，火勢迅速蔓延，濃煙密布，熊熊烈焰從教堂兩座鐘樓間不斷竄出，教堂的尖塔和屋頂已經坍塌。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）原預計於晚間8時發表電視演說，宣布一些措施以回應人民在「全國公民大辯論」中提出的訴求，但因這場大火而臨時延期。他說：「今晚，我很難過地看著我們的一部分被大火吞噬。」

(中時電子報)