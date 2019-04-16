季後賽首戰吞下敗仗的七六人，今天又在主場迎戰籃網，打完上半場僅領先1分的費城大軍，第三節在恩比德與班西蒙斯等先發球員的領軍下狂攻51分，平了NBA季後賽單節最高得分紀錄，進而取得了29分絕對領先優勢。

"Am I a hero?… I really can’t say, but yes!"



@MikeScott#PhilaUnite | #HereTheyCome pic.twitter.com/3rvBHVXy06 — Philadelphia 76ers (@sixers) 2019年4月16日

NBA季後賽單節最高得分紀錄保持人是湖人，1962年西區決賽與活塞對決的第四節轟下51分，雖然該場比賽最終還是輸了球，但湖人最終還是3比2淘汰活塞，可惜總決賽3比4不敵塞爾提克。

火箭在上賽季與灰狼對決的第四戰，半場結束火箭同樣是只領先1分，第三節保羅發飆，單節攻下15分，火箭單節豪取50分，最終以119比100輕鬆獲勝，3比1聽牌。

七六人在第三節開打後4分10秒內發動了一波21比1攻勢，徹底摧毀了籃網防線，隨後又逐漸將差距拉開至29分，季中從快艇轉隊過來的史考特在槍響時投進七六人單節第51分，追平了NBA單節得分紀錄。

(中時電子報)