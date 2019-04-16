有850年歷史的巴黎聖母院於當地時間傍晚6點50分驚傳失火，火勢從聖母院屋頂竄起迅速蔓延，整棟聖母院籠罩在濃煙中。經過數小時救火後，雖然兩座主要鐘樓與教堂逃過一劫，許多知名古文物已在消防員搶救下救回，但這場大火已造成教堂尖塔與屋頂坍塌，連最知名的玫瑰花窗也付之一炬。

巴黎聖母院15日傍晚發生大火，造成教堂尖塔與屋頂坍塌，最知名的玫瑰花窗也付之一炬。（路透社）

綜合外電報導，聖母院屋頂為中世紀的木質建築，火勢一起隨即燒盡崩落，而位於西面翼廊上、為巴黎聖母院其中的知名象徵建築「玫瑰花窗」也難逃一劫。玫瑰花窗是哥德式建築的特色之一，聖母院大教堂內南北各有一座大圓形玫瑰彩繪玻璃窗；其中堂內北側玫瑰彩繪圓窗上面描繪聖母及聖嬰，而南側窗上描繪耶穌基督及十二使徒的故事，但這些美麗花窗都隨著大火付之一炬。

「玫瑰花窗」為巴黎聖母院其中的知名象徵。（達志影像）

雖然大火摧毀聖母院部分建築，但在救火英雄搶救下，院內為數不明的文化寶藏得以挽救。巴黎市長希達爾戈（Anne Hidalgo）在推特上表示，包括基督荊棘冠（The Crown of Thorns）及13世紀法王路易穿過的神聖長袍（the Tunic of Saint Louis）在內，這兩件無可取代的藝品都已救回。巴黎消防隊長官表示，消防人員也竭力保護建物後部，「最具價值的藝品都存放於此」，但關於已挽救出多少文物等相關細節，仍未得知。

Merci aux @PompiersParis, aux policiers et aux agents municipaux qui ont réalisé ce soir une formidable chaîne humaine pour sauver les œuvres de #NotreDame. La couronne d'épines, la tunique de Saint Louis et plusieurs autres œuvres majeures sont à présent en lieu sûr. pic.twitter.com/cbrGWCbL2N — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 2019年4月15日

至於聖母院建築其他部分，消防隊長官表示，目前已判定聖母院主結構已被挽救和保存，眼下最主要任務就是降低教堂內的溫度，這道程序需費時數小時。

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(中時電子報)