常聽人說婚前、婚後甚至有了小孩後， 一對愛侶的感情狀態會隨之動盪變化，知名作家苦苓日前上節目分析夫妻關係，就直言夫妻之間就屬性關係最難維繫，因為相處久了「做久了會厭倦」。

苦苓痛揭老夫老妻「日久生膩」難維持良好性關係，還自比禽獸，說男人在這方面確實比較不會掩飾，但聽過有朋友說至今仍常跟老婆親密，秘訣是上床時要念六字箴言「她不是我老婆、她不是我老婆」，讓主持人鄭弘儀當場笑歪腰，還做出合十拜天狀，全場無不噴笑。

苦苓進一步解析，夫妻間有太多時候因為小事發生衝突、賭氣，愛的感覺因此消磨光了，戀愛時的甜言蜜語自然也消失了，甚至舉例有的時候先生正埋頭苦幹，老婆一句：「小孩補習費交了沒」，讓先生瞬間三個一「一瀉千里、一慰難求，然後一發不可收拾」，笑虧事前放話要來兩發，結果當然是無法如願，而兩性專家顏冰心也認同不已，大嘆：「苦苓剛講的話每句都很討人厭，可是都是實話」。

(中時電子報)