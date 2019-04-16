開設公司的新北市陳姓男子愛上員工劉姓男子，他不滿劉男要求分手，竟在奶茶摻入安非他命等毒品迷昏對方，再持槍射擊其太陽穴致死，騙稱劉男持槍自殺但遭檢警戳破謊言，歷審將他判囚18年，經最高法院撤銷後，高院更一審改判刑17年。全案可上訴。

(中時 )