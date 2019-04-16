男老闆餵毒槍殺同志愛人 更一審判刑17年 10:532019/04/16 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 示意圖。(達志影像) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 開設公司的新北市陳姓男子愛上員工劉姓男子，他不滿劉男要求分手，竟在奶茶摻入安非他命等毒品迷昏對方，再持槍射擊其太陽穴致死，騙稱劉男持槍自殺但遭檢警戳破謊言，歷審將他判囚18年，經最高法院撤銷後，高院更一審改判刑17年。全案可上訴。 (中時 ) #一審 #判刑 #男子 #老闆 #槍殺 也許您會感興趣 推薦閱讀 男大生縱火 小帥虎陳志朋父親宮廟遭焚毀 11:202019/04/12 女護士談分手 慘遭載去摩鐵性侵2次 15:312019/04/12 影》西門酒吧鬥毆 老闆大戰前員工 16:472019/04/12 廁所太衝擊客增4倍 老闆卻好困擾 16:522019/04/12 失智男子騎鐵馬 逆向誤上68快速道路 21:362019/04/12 珍惜機會 發揮價值 04:092019/04/13 視障男困車陣驚惶失措 暖警即刻攙扶救援 14:222019/04/13 訂4萬8便當放鳥 老字號排骨名店這樣做 20:372019/04/13 北市信義傳男上吊輕生 救下已明顯死亡 22:362019/04/13 拒分手 恐嚇人妻剪夫雞雞 判刑6月 04:102019/04/15 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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