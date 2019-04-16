患者治療前照片。（斗六慈濟醫院提供）

一名南投縣男性患者四年前臉上、嘴巴、身上突然出現大片白斑，引來他人異樣眼光，到多家大醫院就醫都未改善，後來求診斗六慈濟醫院，醫師使用免疫療法針對病理機轉對症下藥，治療效果極佳，臉上只剩額角有一塊白斑。

63歲男子4年多前接受心臟繞道手術後，身上開始出現白斑，蔓延速度極快，臉上、手上陸續出現明顯的大片白斑。

該患者到鄰近醫學中心就醫，但效果不彰，醫師告訴他白斑症很難治，令他十分灰心，三年多前，他到大林慈濟醫院求診過敏免疫風濕中心醫師賴寧生，如今臉上只剩額角有一塊白斑。

賴寧生表示，白斑症屬於器官侷限型免疫病，由於體內免疫調控異常破壞黑色素細胞，造成皮膚色素喪失，形成白斑。白斑症常被認為是沒藥醫，擦類固醇藥膏及照光治療也不見效，過去醫界沒有免疫治療經驗，病人只能放棄治療，或是採傳統民俗醫療。

他說，過長時間臨床治療經驗發現使用免疫療法針對病理機轉對症下藥，治療的改善率很高，95％病人治療後3個月，白斑得到控制，不再擴散，多數病人治療半年後也呈現皮膚色素再生的現象，治療5至7年後色素再生達穩定狀況。

(中時 )