法國巴黎著名景點、聖母院大教堂在台灣時間今(16)日凌晨發生大火，火勢迅速蔓延，濃煙不斷從建築頂端冒出，頂部的尖塔在烈焰中倒塌傾斜，災情嚴重，引發全球關注，女星Melody（殷悅）、和美女主播蕭彤雯也都在臉書心痛發文。

Melody一早在臉書發文透露，她2016年慶祝結婚十周年，特地到巴黎慶祝，Melody回憶當時走進聖母院時，心情激動、不敢相信眼前所見，如今卻傳來聖母院燒毀噩耗，也讓Melody難過貼出心碎、哭臉貼圖。

Melody臉書全文。（圖／取材自Melody時尚媽咪臉書）

美女主播蕭彤雯也在臉書表示，看到聖母院塔樓被燒毀倒塌的瞬間，讓她很難相信也很難接受，她立刻翻出去年帶女兒到巴黎自助旅行的照片，感嘆說：「慶幸當時逼著他徒步爬上塔樓，讓他有機會看到這美麗又雄偉的建築」。

蕭彤雯悲嘆聖母院遭大火燒毀的同時，也有感而發寫下，有機會真的要盡量走走「不見得是自己老了、 狀況不允許，許多我們以為會永遠存在的事物 也不見得會一直在的」。

蕭彤雯臉書全文。（圖／取材自蕭彤雯臉書）

(中時電子報)